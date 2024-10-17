В Коломне пройдут соревнования по конькобежному спорту

С 17 по 19 октября на льду Конькобежного центра «Коломна» состоятся Всероссийские соревнования «Кубок Коломенского Кремля». В них примут участие конькобежцы из 25 регионов.

Около 400 спортсменов из России и Республики Беларусь будут бороться за награды и титул лучшего из лучших. Среди них — мужчины и женщины (юниоры и юниорки, а также подростки в возрасте 16-17 лет). Они должны преодолеть дистанции от 500 м до 5 км в личных зачетах.

Событие организовал Союз конькобежцев России совместно с Федерацией Московской области по конькобежному спорту. Турнир направлен на вовлечение молодежи и популяризацию этого вида спорта, а также на определение самых талантливых и сильных спортсменов.

Конькобежный центр «Коломна» проведет онлайн-трансляцию соревнований 18 и 19 октября. Любой желающий сможет следить за событиями на сайте Союза конькобежцев России и на странице ВКонтакте в прямом эфире, чтобы не пропустить важные моменты. Также можно прийти и посмотреть на соревнования вживую – вход свободный.

Согласно программе, в четверг (17 октября) на базе спортивного комплекса прошла официальная тренировка и жеребьевка. В пятницу там будут соревноваться спортсмены на дистанции 500 м и 1500 м. А уже в субботу участникам предстоит преодолеть 1000 м и 3000 м.