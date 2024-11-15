Ярмарка вакансий для выпускников медицинского колледжа прошла в Коломне

В мероприятии приняли участие Коломенская, Зарайская и Воскресенская больницы. Выпускники могут рассматривать учреждения как потенциальных работодателей в связи с их соседством с г.о. Коломна.

«Во время встречи обсудили с третьекурсниками колледжа перспективы трудоустройства в Коломенскую больницу. В первую очередь, мы заинтересованы в приходе специалистов в те подразделения, где наблюдается наибольший дефицит среднего медицинского персонала, но будем, конечно, ориентироваться и на интересы самих студентов. Видим, что выпускников интересует работа в оперблоке, отделении анестезиологии-реанимации, в стоматологических кабинетах поликлиник», — рассказала главная медицинская сестра Коломенской больницы Наталия Никитина.

Студенты были активны на мероприятии. Они обеспокоены дальнейшей судьбой, поэтому задавали ряд вопросов, в частности, о заработной плате, мерах соцподдержки медработников среднего звена, об условиях труда. Будущим специалистам ответили на каждый вопрос.

Студентам напомнили, что в Московской области действует большое количество различных социальных мер поддержки. Медицинские сестры наряду с врачами могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья, дополнительные выплаты молодому специалисту, а также участвовать в различных программах, например, «Приведи друга».

В нынешнем году к выпуску из медколледжа готовятся пять целевиков Коломенской больницы. Впереди студентов ждет преддипломная практика. Будущие медики смогут пройти ее на базе Коломенской больницы. После каждый выпускник получит направление в больницы региона. При выборе учреждения обращают внимание на укомплектованность штата.