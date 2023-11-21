В Коломне прошла встреча председателей советов МКД

Важная встреча председателей советов многоквартирных домов округа и областной Ассоциации председателей советов домов состоялась в Коломне.

Как рассказала председатель Координационного совета региональной организации Олеся Тыщенко, сегодня в муниципалитете работают две общественные организации – отделение областной Ассоциации и местный совет.

«Нам поступило предложение объединить их и избрать нового единого руководителя. Тем более, что Людмила Николаевна Денисова, несколько лет возглавлявшая коломенское отделение Ассоциации, уходит на заслуженный отдых», – пояснила Олеся Тыщенко.

Это решение было единогласно поддержано собравшимися. Руководителем коломенского отделения Ассоциации собравшиеся предложили избрать Александра Зайцева, председателя совета МКД 1/40 по улице Ватутина и возглавляющего городской совет управдомов.

Прежний руководитель, ушедшая на заслуженный отдых, получила благодарственное письмо от заместителя главы администрации округа Дмитрия Ходасевича.