В Коломне прошла выездная донорская акция Московского областного центра крови
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
80 жителей Коломны решили поделиться своей кровью с теми, кому необходима процедура переливания. Для этого они пришли в одноименный Конькобежный центр, где и обустроили станцию. Там добровольцев обследовали. В итоге к донации допустили 65 местных жителей.
«С Московским областным центром крови мы сотрудничаем уже давно. И каждый раз нам приятно, что жители округа так активны. Доноры часто приходят целыми семьями или с друзьями и коллегами. Всю заготовленную кровь мы отправим в клинические больницы Москвы и Подмосковья, – рассказала заведующая отделением переливания крови Коломенской больницы Лариса Сахарова.
Не менее четырех таких выездных донорских акций Московского областного центра крови проходит в Коломне каждый год. Эта стала последней в 2023-м. Благодаря активности и неравнодушию добровольцев городского округа медики смогли пополнить банк крови почти на 30 литров.