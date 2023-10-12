В Коломне прошла выездная донорская акция Московского областного центра крови

«С Московским областным центром крови мы сотрудничаем уже давно. И каждый раз нам приятно, что жители округа так активны. Доноры часто приходят целыми семьями или с друзьями и коллегами. Всю заготовленную кровь мы отправим в клинические больницы Москвы и Подмосковья, – рассказала заведующая отделением переливания крови Коломенской больницы Лариса Сахарова.