В Коломне провели выездную администрацию для участников СВО и их семей

В Коломне состоялось выездное совещание, организованное для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Мероприятие проходило в Коломне, в библиотеке имени Королева. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев, совместно с председателем Совета депутатов муниципалитета Николаем Братушковым, военным комиссаром Коломны Павлом Сорокопудом, руководителем коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексеем Каратеевым, социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Дарьей Бабаевой и ответственными заместителями провели встречу с военнослужащими, их матерями и супругами.

«Нам удалось обсудить широкий спектр вопросов. Были подняты темы обеспечения лекарствами, доставки дров для семей, проживающих в домах с печным отоплением, решения проблем, связанных с платными парковками, и вопросов трудоустройства. Также участники встречи поделились своими предложениями относительно выбора подходящего места для установки памятника героям спецоперации в Коломне», - заявил Александр Гречищев.

В результате проведения выездного совещания было зарегистрировано 26 обращений от военнослужащих и их родственников. Часть запросов удалось оперативно разрешить. Остальные обращения, требующие дополнительного анализа и подготовки, взяты под личный контроль.