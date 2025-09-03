В Коломне распахнул двери новый детский сад

Объект возведен с соблюдением актуальных требований и передовых стандартов. На территории здания, занимающего 3,5 тысячи квадратных метров, расположены восемь дошкольных групп, рассчитанных на 185 воспитанников.

«Я уверен, что этот садик станет для своих воспитанников вторым домом – безопасным, уютным и современным. И название ему выбрали самое подходящее, ведь в славянской культуре синицы считались защитницами дома, символом добра, благополучия и счастья. Любовь к своей Родине, к традициям и культуре родной страны всегда начинается с малого», - отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Новое дошкольное учреждение станет значимым образовательным центром, благодаря уникальной педагогической концепции, основанной на изучении русских народных промыслов. Каждая группа оформлена в соответствии с определенным стилем народного искусства, включая известные направления, такие как гжельская керамика, городецкая живопись, павловопосадские платки, хохломская роспись, богородские и дивеевские игрушки, а также культовый символ России – матрешка.

Особая атмосфера, созданная таким оформлением, позволит детям погрузиться в мир русской культуры. Выбранное название также подчеркивает народное восприятие синицы как символа домашнего уюта и процветания.