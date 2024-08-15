В Коломне собрали для жителей Курской области дополнительную помощь

«В эти непростые времена особенно важно, чтобы каждый курянин чувствовал поддержку и знал, что он не одинок в преодолении трудностей. Благодарю жителей Подмосковья, которые откликнулись и объединились ради одной цели — помочь тем, кто оказался в беде. Важно помнить, что никакие трудности не могут сломить народ, который умеет поддерживать друг друга в самые трудные минуты. Курск, мы с вами», — сказал Чаплин.

Неравнодушные жители оказывают всестороннюю поддержку соотечественникам. В Городском округе Коломна функционируют пункты сбора помощи для жителей Курской области.

Обратиться можно в Молодежный центр «Русь», который расположен на ул. Астахова, 23. Проконсультироваться по вопросам сбора помощи предложено по номеру телефона: 8 496 610 03 77.

Еще один пункт сбора открыт ДК «Цементник», который находится на ул. Советская, д. 60а. Контактный телефон для уточняющих вопросов — 8 963 963 74 39.

Горожане могут приносить собранную помощь в здание администрации города Озеры. Адрес: пл. Советская, д. 1. На вопросы желающих помочь отвечают по номеру телефона: 8 (49-66) 13-92-57.

Режим работы в трех пунктах единый. Приносить помощь можно каждый понедельник, среду и пятницу. Время работы: с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00. Суббота и воскресенье — сокращенные дни. В эти дни пункты работают с 10.00 до 12.00.