В Коломне собрали и отправили бойцам СВО вещи к зиме

В городском округе Коломна продолжают работу три пункта сбора дополнительной помощи для участников специальной военной операции. В них администрация муниципалитета вместе с неравнодушными местными жителями, волонтерами, благотворителями и добровольцами от «Единой России» закупают, упаковывают и отправляют посылки бойцам.

Отгрузку очередной партии уже с зимними вещами и всем необходимым, чтобы согреться в холода сопроводил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Меньше, чем через две недели наступит настоящая зима. Поэтому в посылки мы положили для ребят термосы, грелки, фонарики, продукты быстрого приготовления, лекарства. Старшее поколение передает ребятам варежки и варенье собственного производства. Бойцы рассказывают, что на передовой такие вещи самые теплые и самые нужные: потому что сделаны с особой заботой», – рассказал парламентарий.

Из пунктов сбора собранную помощь доставляют в Региональный распределительный центр в Балашихе. А уже оттуда волонтеры развозят посылки в новые регионы России.

Напомним, что для тех, кто хотел бы вступить в ряды ВС РФ в Подмосковье работает уникальный для России Центр подготовки контрактников. Ответы на все вопросы дадут со рудники Коломенского военкомата по телефонам: 8 (496) 612-53-27; +7 (980) 197-43-62.

О льготах, денежных выплатах и довольствии можно узнать на сайте контрактмо.рф.