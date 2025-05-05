В Коломне состоялась презентация книги-альбома «Через тернии к Победе»

В Коломне прошла презентация альбома «Через тернии к Победе», созданного известным писателем, историком и краеведом Анатолием Кузовкиным. Символично, что издание, посвященное 80-летию завершения Великой Отечественной войны, вышло в свет в Год защитника Отечества, учрежденного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На презентации в Музее боевой славы присутствовали почетные гости: заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, заместитель главы Городского округа Коломна Лариса Лунькова, руководитель издательства «Лига» Александр Манушкин, а также коломчанка Татьяна Сподарева, дочь одного из героев, чья история нашла отражение в книге.

«Под глубоким впечатлением нахожусь от музея. Здесь нет ни одного случайного экспоната. Каждое письмо, каждая строчка проникнуты эмоцией, а это самое главное сейчас для молодежи. Нужно, чтобы их это зацепило, чтобы они почувствовали те боль, страх, а потом – гордость за Победу», - отметил Николай Овсиенко.

Книга «Через тернии к Победе» рассказывает о судьбах и подвигах коломенцев, чей вклад в военную историю до сих пор оставался недостаточно освещенным. Издание состоит из пяти разделов, каждый из которых соответствует отдельному году Великой Отечественной войны и включает в себя обзор ключевых событий на фронтах, а также рассказы о коломенцах, проявивших себя в тот период. Всего в альбоме представлено 60 очерков. Для визуального сопровождения использованы архивные изображения героев и агитационные плакаты времен войны.