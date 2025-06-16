В Коломне состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов молодым жителям округа

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО в Подмосковье Алексей Каратеев поздравили четырнадцатилетних коломенцев с важным жизненным этапом. Мероприятие проходило в Молодежном центре «Горизонт».

«Паспорт — это символ вступления во взрослую жизнь и нового этапа, полного возможностей и ответственности. Поздравил ребят и пожелал им быть достойными гражданами нашей страны. Уверен, что каждого из них ждет успех и счастливое будущее!» — сказал Александр Гречищев.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

Для получения первого документа, удостоверяющего личность, подросткам необходимо лично обратиться в многофункциональный центр (МФЦ). Желающим получить паспорт в торжественной обстановке следует заранее уведомить об этом сотрудника МФЦ, отвечающего за оформление документов.

Заявления и необходимые документы для оформления паспорта принимаются в МФЦ городского округа Коломна по адресам: ул. Уманская, 20 (г. Коломна) и пл. Советская, 1 (г. Озеры).