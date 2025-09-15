В Коломне состоялся первый региональный фестиваль управления FPV-дронами

В округе Коломна состоялся первый региональный фестиваль пилотирования FPV-дронов, собравший свыше 20 команд из различных населенных пунктов Московской области.

Мероприятие было посвящено памяти военнослужащего, Героя России Евгения Фадина. Посмертно это высокое звание было присвоено 27-летнему командиру группы беспилотных летательных аппаратов, чьими заслугами стали десятки успешно уничтоженных целей противника. В ходе артиллерийского обстрела Евгений Фадин, проявляя самоотверженность, вывел личный состав и комплектацию БПЛА в безопасное место, получив при этом смертельное ранение от осколка снаряда.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева, фестиваль беспилотных летательных аппаратов, носящий имя Героя России Евгения Фадина, будет проводиться ежегодно.

«Евгений был замечательным сыном, верным другом для своих товарищей и высококлассным специалистом. Его деяния навсегда останутся в нашей памяти. Вечная память всем павшим за нашу страну. Слава России!» - произнес почетный гость фестиваля, отец Евгения, Владислав Фадин.

Более двух десятков команд из Московской области состязались в борьбе за звание лучших операторов беспилотных летательных аппаратов. Участникам были предложены непростые испытания, требующие от них глубоких знаний и отточенных навыков управления современными летательными аппаратами. На экспозиции для посетителей фестиваля были продемонстрированы новейшие разработки в области управления и сборки БПЛА, а также военно-патриотические проекты, реализованные образовательными учреждениями и молодежными организациями.

Организатором мероприятия выступило министерство информации и молодежной политики Московской области при содействии министерства обороны РФ и командования одной из коломенских воинских частей, где проходил службу Евгений Фадин.