В Коломне состоялся урок мужества в школе №14

В настоящее время отцы двух учениц этого класса участвуют в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

«Мы живем в непростое время, когда Россия особо нуждается в достойных гражданах. От лица тех, кто защищал и в настоящее время защищает Родину, поздравляю вас, ребята, с новым учебным годом! Желаю расти талантливыми, активными, целеустремленными, всесторонне развитыми, настоящими патриотами - на благо нашей страны», - произнесла Лариса Павлихина.

Лариса Павлихина – опытный ветеран боевых действий, прошедшая служебную командировку в Донецкую Народную Республику. Ее храбрость и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей в тяжелых обстоятельствах были отмечены медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней от Министерства Внутренних Дел России.

После завершения военной службы по выслуге Лариса Николаевна продолжает активно участвовать в жизни общества – она прошла специализированное обучение по программе «Время Героев» и теперь работает в образовательном учреждении городского округа Коломна.