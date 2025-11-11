В Коломне спустя 26 лет вручили орден Мужества родственнице героя линкора «Новороссийск»

В Коломне в Музее боевой славы прошла церемония передачи ордена Мужества родственнице матроса Василия Михайловича Кузнецова, погибшего при взрыве линкора «Новороссийск» в 1955 году.

Орден был присвоен Кузнецову Указом Президента России Бориса Ельцина в 1999 году за отвагу и самоотверженность при спасении экипажа. Несмотря на награждение, многие ордена так и не были вручены.

Поиски родственников коломенского героя начали в марте 2025 года. В результате удалось связаться с внучатой племянницей Кузнецова Александрой Наханьковой, проживающей в другом регионе. Орден ей передала заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Поиск родных второго героя «Новороссийска», матроса Валентина Петровича Федюкова, продолжается. Известно, что он был женат, а его сестра проживала в городе Озеры.