В Коломне стартовала подготовка к новогодним праздникам

Полным ходом идет подготовка к новогодним торжествам в городском округе Коломна. Как рассказали в Администрации муниципалитета, к первым числам декабря службам благоустройства необходимо завершить основное оформление общественных пространств.

Жителей и гостей городского округа Коломна в этом зимнем сезоне ждет множество новшеств. Во-первых, на площади Советской появится большой, красивый каток. Во-вторых, мост через реку Коломенку обретет яркий декор. Будет обновлена и иллюминация в округе. Об этом представителям учреждений культуры, активистам Совета по развитию общественных территорий и предпринимателям рассказал глава Александр Гречищев. Встреча прошла на Михайловской набережной.

«1 декабря в Подмосковье открывается зимний сезон. К этому времени оформим все основные праздничные локации: включим новогоднюю иллюминацию, установим ели и светодиодные конструкции. Появятся и новые элементы, их увидим ближе к середине декабря», – рассказал глава городского округа Коломна.

В разговоре с главой сотрудники учреждений культуры рассказали, что подготовка программ уже приближается к завершению. В первый день зимы жителей и гостей округа ждет множество интересных, волшебных мероприятий.

Большая праздничная программа даст старт долгому сезону зимних активностей в муниципалитете и всем Подмосковье. Запланированы и театрализованные представления, и мастер-классы, и большие снежные горки и множество других мероприятий.