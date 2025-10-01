В Коломне строят современный учебный корпус на 400 мест

Сразу после завершения капитального ремонта основного здания, где за парты вернулись 1400 учеников, строители приступили к возведению современного пристроя. Новый корпус появится на улице Шилова в течение года, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

Учебное заведение получит 400 дополнительных мест. Акцент в двухэтажном пристрое сделают на углубленное изучение точных и естественных наук. Для этого здесь разместят 16 специализированных кабинетов, включая оснащенные лаборатории для уроков физики, химии, биологии и технологии. Вторым ключевым объектом станет современный спортивный зал, который разгрузит расписание и расширит возможности для занятий физкультурой.

«Строители подрядной организации уже приступили к устройству котлована», - отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Отметим, что строительство корпуса - продолжение масштабного преображения школы №14, осуществленного по губернаторской программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Капремонт, завершившийся недавно, полностью обновил учебное пространство площадью более 7000 квадратных метров. Учреждение получило обновленный фасад и кровлю, замененные инженерные коммуникации и столовую полного цикла. Внутри были созданы вместительный зал, а классы оснастили современной мебелью и интерактивными панелями.

Строительство нового корпуса могут завершить через год.