В Коломне установят 8 новых павильонов на трамвайных остановках

Программа по модернизации трамвайных остановок в Коломне продолжается. Это не только позволит улучшить внешний вид улиц, но и обеспечит пассажирам комфортные условия во время ожидания общественного транспорта.

До конца 2024 года в Коломне планируют установить 8 новых павильонов. Каркасы для них уже появились в округе на пр. Кирова и ул. Спирина. По словам директора МУП «Коломенский трамвай», совсем скоро павильоны оборудуют по обеим сторонам на остановках «Дзержинского» и «Ленина», а также на «Площади Советской (внешнее кольцо).

Руслан Мосолов отметил, что новые остановочные павильоны появятся по указанным адресам до середины следующей недели. Их размер учитывает поток пассажиров на той или иной посадочной площадке. Так, к примеру, на самых популярных из них установят конструкции, длина которых достигает почти 6 метров.

«На улице Спирина мы установили павильон, которые производили своими силами. Сейчас на нашей производственной площадке готовится еще один», — подчеркнул Мосолов.

Он появится на кольце Спирина, с другой стороны, и по размерам будет чуть больше павильона, установленного на ул. Спирина. Вслед за этим на остановочных площадках пройдут работы по их ремонту и реконструкции для удобства пользования. Речь идет о восстановлении

«Второй остановочный павильон мы планируем на «Улице Спирина» установить до 20 сентября», — заключил директор МУП «Коломенский трамвай».

Прямо сейчас на предприятии эксплуатируются 52 пассажирских вагона и 7 специальных. Каждый день пассажиров перевозят 38 из них.