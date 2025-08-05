В Коломне установлены даты проведения ремонта Митяевского наплавного моста
Фото: [администрация городского округа Коломна]
Глава городского округа Коломна, Александр Гречищев, совместно с председателем совета депутатов муниципалитета, Николаем Братушковым, а также представителями «Мосавтодора» и ГИБДД, провели встречу со старостами сельских поселений, расположенных в заречной зоне, включая Парфентьево, Сергиевское, Амерево и Пестриково.
Целью встречи стало информирование жителей о планируемых сроках ремонта Митяевского наплавного моста.
Заур Аушев, руководитель управления содержания искусственных сооружений ГБУ Московской области «Мосавтодор», проинформировал присутствующих о начале работ по восстановлению переправы. По его словам, ремонтные работы займут время до 1 ноября, после чего мост вновь будет открыт для движения транспортных средств, имеющих массу до 3,5 тонн, включая легковые автомобили и автобусы небольшой вместимости. Кроме того, будут реализованы меры, направленные на исключение будущих поломок, вызванных эксплуатацией тяжелого транспорта.
В январе 2026 года Митяевский мост будет закрыт для проведения капитального ремонта. Результаты детального внепланового технического обследования показали необходимость реконструкции переправы. В связи с этим принято решение о включении данного мероприятия в региональную государственную программу Московской области.
Этап проектирования и непосредственно строительно-монтажные работы стартуют в январе 2026 года, а завершение планируется осуществить до конца четвертого квартала того же года. После масштабного капитального ремонта мост сможет выдерживать проезд автомобилей, имеющих массу до 20 тонн.
«Выражаю признательность старостам за их активное участие в наших дискуссиях, конструктивные вопросы и оказанную поддержку. Буду оперативно информировать вас о развитии ситуации», - подчеркнул Александр Гречищев.