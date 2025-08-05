В Коломне установлены даты проведения ремонта Митяевского наплавного моста

Глава городского округа Коломна, Александр Гречищев, совместно с председателем совета депутатов муниципалитета, Николаем Братушковым, а также представителями «Мосавтодора» и ГИБДД, провели встречу со старостами сельских поселений, расположенных в заречной зоне, включая Парфентьево, Сергиевское, Амерево и Пестриково.

Целью встречи стало информирование жителей о планируемых сроках ремонта Митяевского наплавного моста.

Заур Аушев, руководитель управления содержания искусственных сооружений ГБУ Московской области «Мосавтодор», проинформировал присутствующих о начале работ по восстановлению переправы. По его словам, ремонтные работы займут время до 1 ноября, после чего мост вновь будет открыт для движения транспортных средств, имеющих массу до 3,5 тонн, включая легковые автомобили и автобусы небольшой вместимости. Кроме того, будут реализованы меры, направленные на исключение будущих поломок, вызванных эксплуатацией тяжелого транспорта.

В январе 2026 года Митяевский мост будет закрыт для проведения капитального ремонта. Результаты детального внепланового технического обследования показали необходимость реконструкции переправы. В связи с этим принято решение о включении данного мероприятия в региональную государственную программу Московской области.

Этап проектирования и непосредственно строительно-монтажные работы стартуют в январе 2026 года, а завершение планируется осуществить до конца четвертого квартала того же года. После масштабного капитального ремонта мост сможет выдерживать проезд автомобилей, имеющих массу до 20 тонн.