В Коломне утвердили новый состав молодежного парламента
Фото: [пресс-служба администрации г.о Коломна]
26 октября на территории бывшего военного городка Сосновый Бор городского округа Коломна прошел выездной прием жителей с участием руководителей по различным направлениям.
Встречу возглавил глава округа Александр Гречищев, его заместители, а также председатель Совета депутатов Николай Братушков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Для жителей это удобно: приезжают руководители по всем направлениям в удобное для людей время. Изменения люди видят, отзываются о них положительно. Обращения, безусловно, остаются, но уже в меньшем масштабе. Нас попросили оборудовать спортивную площадку, внести коррективы в работу общественного транспорта и улучшить медицинское обслуживание», — отметил Александр Гречищев.
Он напомнил, что в следующем году поселку Сосновый Бор исполнится 45 лет. В 2017 году населённый пункт перешёл из управления Минобороны в состав муниципалитета. Так, во время встречи с главой местная жительница Елена Семенченко
подняла тему присвоения территории статуса городка. По словам Александра Гречищева, вопрос должен решится до конца года.
«Это очень важно для нас, и мы рады, что финал уже близко. Замечательно, что сегодняшняя встреча состоялась. Ждали ее не только для того, чтобы задать вопросы, но и поблагодарить. Например, недавно у нас появился педиатр, теперь будем ждать появления на территории фельдшера или терапевта», — подчеркнула Елена Евгеньевна.