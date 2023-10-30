В Коломне утвердили новый состав молодежного парламента

Встречу возглавил глава округа Александр Гречищев, его заместители, а также председатель Совета депутатов Николай Братушков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Для жителей это удобно: приезжают руководители по всем направлениям в удобное для людей время. Изменения люди видят, отзываются о них положительно. Обращения, безусловно, остаются, но уже в меньшем масштабе. Нас попросили оборудовать спортивную площадку, внести коррективы в работу общественного транспорта и улучшить медицинское обслуживание», — отметил Александр Гречищев.

Он напомнил, что в следующем году поселку Сосновый Бор исполнится 45 лет. В 2017 году населённый пункт перешёл из управления Минобороны в состав муниципалитета. Так, во время встречи с главой местная жительница Елена Семенченко

подняла тему присвоения территории статуса городка. По словам Александра Гречищева, вопрос должен решится до конца года.