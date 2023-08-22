В Коломне в этом учебном году на 210 первоклашек больше, чем в прошлом

«Традиционно, наибольшей популярностью у родителей пользуются гимназии и лицеи, но есть и просто сильные школы, куда стремятся отдать своих детей жители других микрорайонов. В Озерах - это школа № 3, которая лидирует по количеству зачисленных первоклассников. Но больше всего первых классов - сразу восемь - откроет школа № 15. Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию нового здания.»