В Коломне в этом учебном году на 210 первоклашек больше, чем в прошлом
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Больше 2600 первоклашек начнут учиться в школах городского округа Коломна с 1 сентября. Это на 210 ребят больше, чем годом ранее. Такую цифру приводят в пресс-службе администрации городского округа на официальной странице в соцсети.
Несмотря на возросшее количество детей, мест в образовательных учреждениях муниципалитета точно хватит на всех, говорится в сообщении.
«Настоящий бум ребят, которые впервые пойдут в школу сегодня наблюдают в образовательных учреждениях Подмосковья. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, в этом учебном году более 120 тысяч ребят впервые перешагнут порог школы - и это рекордное количество для Подмосковья», - добавляют в пресс- службе.
Всего в школах Коломны ждут больше 25 тысяч ребят.
«Традиционно, наибольшей популярностью у родителей пользуются гимназии и лицеи, но есть и просто сильные школы, куда стремятся отдать своих детей жители других микрорайонов. В Озерах - это школа № 3, которая лидирует по количеству зачисленных первоклассников. Но больше всего первых классов - сразу восемь - откроет школа № 15. Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию нового здания.»