В Коломне в уверенном темпе идет ремонт школы №14

В городском округе Коломна более 70 специалистов работают в здании школы №14 на улице Шилова. Учреждение планируют полностью обновить к 1 сентября, чтобы дети и сотрудники начали учебный год в улучшенных условиях.

Общая площадь школы — семь тысяч квадратных метров. Здесь развернулись разнообразные ремонтные работы: от монтажа инженерных сетей, до установки окон и отделочных работ. Также проводят замену радиаторов, сантехники и дверей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

В планах обновить отделку внутри здания, отремонтировать крышу, модернизировать пищеблок и улучшить входные группы. Также благоустроят прилегающую к школе территорию. Здесь избавились от устаревшей теплицы, на место которой поставят новый пристрой.

Отметим, что масштабные ремонтные работы проходят по программе «Новая школа», которая направлена на модернизацию системы общего образования в Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети».