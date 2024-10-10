В Коломне прошел семинар-практикум Всероссийского проекта «Орлята России»

Семинар-практикум Всероссийского проекта «Орлята России» прошел в Коломне в первый раз. Мероприятие состоялось на базе школы № 21. И именно в этом учебном заведении 3 года назад появились первые в округе участники «Орлят».

Представили образовательного учреждения встретились с коллегами из школ № 3 и № 16, а также с гостями из близлежащих муниципальных образований. В рамках мероприятия они поделились опытом участия в проекте и своих достижениях, а также ответили на возникшие у присутствующих вопросы.

Педагоги рассказали о своих инновационных подходах в работе. Так, к примеру, старшие воспитатели дошкольных отделений уделили особое внимание тому, чтобы плавно интегрировать проект в привычный уклад выпускных групп. Они стремились обеспечить его бесперебойное и гармоничное внедрение.

Помимо этого, участники семинара побывали на торжественной церемонии посвящения школьников в ряды «Орлят», как рассказали в управлении образования администрации Городского округа Коломна.

«Орлята России» — это проект, направленный на формирование и развитие социальной активности младших школьников. Он реализуется в Коломне с 2021 года. На сегодняшний день его участниками являют учащиеся более 300 классов школ городского округа.

В 2023 году Московская область запустила пилотный проект под названием «Орлята-Дошколята». В этом году его рекомендовали к внедрению по всей стране. В Коломне детские сады уже активно участвуют в этой программе — в ней задействованы воспитанники 78 групп.