В Коломне вручили членские билеты новым участникам Ассоциации ветеранов СВО

«Бойцам на линии соприкосновения важно знать, что по возвращении домой они не будут одиноки. Мы оказываем помощь в трудоустройстве, в проведении оздоровительных мероприятий, предлагаем психологическую поддержку. Наша общая задача — сделать все, чтобы жители округа, принимавшие участие в специальной военной операции, а также их родные и близкие всегда могли получить помощь», — обратился к ветеранам Алексей Каратеев.