В Коломне вручили членские билеты новым участникам Ассоциации ветеранов СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Восемь новых членов присоединились к коломенскому отделению Ассоциации ветеранов СВО, получив членские билеты от депутата Государственной Думы Никиты Чаплина и главы муниципалитета Александра Гречищева.
Ассоциация ветеранов СВО — это общественная структура, созданная по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что приоритетом организации является всесторонняя поддержка участников спецоперации и их семей.
«Для нас очень важно, чтобы ребята, участвовавшие в боевых действиях, вернувшись домой, могли быстро адаптироваться к мирной жизни», — отметил Александр Гречищев.
Работа Ассоциации ветеранов СВО в Московской области началась в феврале 2025 года и охватила 55 местных подразделений. Коломенский филиал возглавил Алексей Каратеев, офицер, участвовавший в боевых действиях.
«Бойцам на линии соприкосновения важно знать, что по возвращении домой они не будут одиноки. Мы оказываем помощь в трудоустройстве, в проведении оздоровительных мероприятий, предлагаем психологическую поддержку. Наша общая задача — сделать все, чтобы жители округа, принимавшие участие в специальной военной операции, а также их родные и близкие всегда могли получить помощь», — обратился к ветеранам Алексей Каратеев.
На данный момент 31 человек уже получил членство в Коломенском отделении Ассоциации ветеранов СВО.