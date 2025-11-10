В Коломне встретились с медсестрой СВО, спасавшей бойцов под Херсоном

В Коломне глава округа Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин провели встречу с участницей специальной военной операции Алевтиной Юхтановой. Женщина почти два года служила медицинской сестрой на Херсонском направлении, оказывая помощь раненым бойцам.

Сейчас супруг Алевтины — Евгений Юхтанов — продолжает службу в ЛНР. Их семья стала примером настоящей военной династии: дочь Вероника работает ветеринаром, а сын Глеб обучается в военном институте Росгвардии.

Никита Чаплин назвал Алевтину Борисовну «героем в белом халате» и поблагодарил ее за самоотверженность. Он отметил, что подобные встречи помогают убедиться — семьи участников СВО не остаются без поддержки и могут напрямую обращаться за помощью.

Отдельные слова благодарности Чаплин выразил социальному координатору фонда «Защитники Отечества» Дарье Бабаевой и руководителю коломенского штаба комитета семей воинов Отечества Марине Родченко за постоянную помощь и участие в жизни ветеранов.