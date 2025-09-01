В Коломне выбрали самую длинную луковую косу на фестивале «Лука — море»

Центральной площадкой ежегодного фестиваля событийного туризма «Лука — море» в этом году стало живописное село Мячково, расположенное в городском округе Коломна.

Посетителей фестиваля приветствовали пьянящие запахи свежеиспеченных блинов с луковым соусом, ароматных домашних солений и оригинальных сухих супов, дегустация которых обернулась настоящим пиршеством вкуса. На ярмарке народных промыслов гости могли не только приобрести уникальные сувениры, но и попробовать себя в роли мастеров, создавая небольшие произведения искусства на увлекательных мастер-классах.

В этом году в программу фестиваля были включены новые развлечения – «Луковые гонки», которые подарили море положительных эмоций и участникам, и зрителям. Завершилось мероприятие торжественным конкурсом «Луковая коса как девичья краса» – на самую длинную косу, сплетенную из мячковского лука.