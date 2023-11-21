В Коломне запустили «Пряничный трамвай»

В эту субботу Коломна вместе со всей страной отметила День рождения дедушки Мороза. В этот же день в округе был запущен «Пряничный трамвай».

Как рассказали в Администрации городского округа Коломна, это новый тематический маршрут Коломенского трамвая желаний. Он позволит жителям и гостям муниципалитета собрать новогоднюю посылку и узнать историю пряничного промысла в России.

«Участникам поездки расскажут, чем коломенские пряники отличаются от тульских, какие травы использовались для их изготовления. Поведают и о том, как Иван-чай был на Руси своеобразной валютой», – рассказали в Администрации городского округа Коломна.

А еще во время поездки туристы соберут свой авторский чайный купаж. Его вместе с расписным пряником можно будет оставить себе или отправить родным и близким к Новому году.