В Коломне завершается капитальный ремонт сложной кровли МКД на Гагарина

Жители многоквартирного дома №74 на улице Гагарина в Коломне уже в этом месяце смогут забыть о проблемах с протекающей крышей. Капитальный ремонт кровли, который начала в июне компания «Стройразвитие», близок к завершению — выполнено 95% от общего объема работ.

Как рассказали в администрации округа, на объекте регулярно трудится бригада из пяти специалистов, которые применяют современные подходы к ремонту нестандартной конструкции. У этого МКД сложная архитектура крыши с мягкими скатами, что отличается от типовых плоских покрытий. В связи с этим вместо традиционного рубероида подрядчик использует современные многослойные наплавляемые материалы с верхним защитным слоем из минеральной посыпки. Такое решение обеспечит повышенную устойчивость к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам, что особенно актуально осенью и зимой.

Полный комплекс ремонтных мероприятий планируется завершить до конца октября. Это означает, что жители многоквартирного дома встретят сезон дождей и снегопадов под действительно надежной кровлей, которая защитит их квартиры от протечек и сохранит комфортную температуру в подъездах.