В Коломне завершат обновление территории у Музея боевой славы до конца июля

В настоящее время проводятся работы по замене плиточного покрытия у входа в музей и восстановлению лестничных пролетов. Особое внимание уделяется капитальному ремонту постамента, на котором установлена знаменитая гаубица. Эта орудийная система, появившаяся в мемориальном парке в 1975 году, является памятным знаком, посвященным артиллеристам, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Среди них были и выпускники Коломенского артиллерийского училища.

После завершения работ по благоустройству начнется установка системы декоративной архитектурной подсветки. Согласно проекту, у главного входа музея будут размещены специальные светильники, которые подчеркнут колокол, макеты ракет и фасад здания, придавая ему выразительный вид в темное время суток. При этом, световое оборудование будет произведено в Санкт-Петербурге.

Следует отметить, что Музей боевой славы в Коломне был торжественно открыт 26 августа 1977 года в мемориальном парке, занимая здание церкви Апостолов Петра и Павла. После передачи храма Русской православной церкви в 2009 году, было принято решение о строительстве нового современного здания для музея. В 2010 году новое здание было возведено благодаря финансированию из городского бюджета, а также благодаря пожертвованиям, собранным с предприятий, организаций и жителей города.