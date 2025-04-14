В Коломне завершен технический осмотр сельхозтехники перед посевом

В сельскохозяйственном предприятии «Емельяновка» завершился комплексный технический осмотр специализированной сельскохозяйственной техники в преддверии предстоящей посевной. Результаты проверки оказались положительными – вся техника признана годной к работе.

Эксперты детально изучили состояние силовых агрегатов и ходовой части машин, убедились в исправности световых приборов, наличии всех требуемых документов, средств пожаротушения и комплектации аптечек. Кроме того, все трактористы и другие механизаторы прошли обязательные инструктажи, в которых особое внимание уделено соблюдению правил безопасности во время проведения полевых работ.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, на территории муниципалитета функционируют 24 сельскохозяйственных организации и 65 фермерских хозяйств.