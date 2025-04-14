В Коломне завершен технический осмотр сельхозтехники перед посевом
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
В сельскохозяйственном предприятии «Емельяновка» завершился комплексный технический осмотр специализированной сельскохозяйственной техники в преддверии предстоящей посевной. Результаты проверки оказались положительными – вся техника признана годной к работе.
Эксперты детально изучили состояние силовых агрегатов и ходовой части машин, убедились в исправности световых приборов, наличии всех требуемых документов, средств пожаротушения и комплектации аптечек. Кроме того, все трактористы и другие механизаторы прошли обязательные инструктажи, в которых особое внимание уделено соблюдению правил безопасности во время проведения полевых работ.
По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, на территории муниципалитета функционируют 24 сельскохозяйственных организации и 65 фермерских хозяйств.
«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, объем региональной финансовой помощи, предоставленной хозяйствам округа для развития агропромышленного комплекса, в прошлом году составил 462 миллиона рублей. За два года эта сумма достигла почти миллиарда рублей. Эти средства пошли на поддержку производства молочной продукции, мяса, картофеля, зерновых и овощей, а также на компенсацию расходов, связанных с гидромелиорацией, приобретением сельскохозяйственной техники и снижением процентных ставок по инвестиционным кредитам», — подчеркнул Александр Гречищев.