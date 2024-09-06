В Коломне завершили благоустройство самого большого двора

Теперь здесь обустроены новые парковочные места для автомобилей, уложены тротуарные и дорожные бордюры. Ремонту подлежали свыше 8 тыс. кв. метров парковок и проездов, а также почти 7 тыс. тротуаров. В некоторых местах рабочие также нанесли необходимую разметку.

Но хорошие новости есть не только для владельцев авто. Так, например, строители установили небольшую детскую площадку для юных жителей двора. Эта игровая зона была также предусмотрена в проекте благоустройства.

По словам начальника управления благоустройства администрации округа Николая Пшенникова, местные не раз просили о создании большой многофункциональной площадки. Поэтому совсем скоро во дворе возведут целый детский городок по поручению главы округа. Он будет находиться в самом центре двора, на котором также есть спортивная зона. Ее планируют восстановить и дополнить необходимым оборудованием.

Этот двор, как и многие другие территории Коломны, вошел в адресный перечень населенных пунктов, которые участвуют в государственной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. В рамках нее проводятся комплексные работы по благоустройству дворовых пространств в населенных пунктах. Это помогает повысить условия жизни населения и снизить количество городов с неблагоприятной средой.