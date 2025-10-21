В Коломне завершили модернизацию парка имени 50-летия Октября

Парк имени 50-летия Октября в Коломне откроется серией праздничных мероприятий после масштабной модернизации 25 октября. Обновление общественного пространства выполнили по губернаторской программе Андрея Воробьева.

На территории установили спортивные и детские площадки, проложили велодорожки и лыже-роллерную трассу для поклонников активного времяпрепровождения. На высоком речном берегу обустроили смотровые площадки.

Праздничная программа стартует в субботу в 11:00 и продлится до 13:00. Посетителей ждут выступления творческих коллективов, легкоатлетический забег, фотозоны и интерактивные площадки для детей.

Помимо этого, организаторы подготовили выставки художественного творчества под открытым небом.

Возрастное ограничение: 0+.