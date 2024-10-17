В Коломне завершился капитальный ремонт дороги по улице Пароходной

Работы выполнены в соответствии с поставленными задачами. Благодаря этому городское пространство стало удобнее для всех участников дорожного движения, включая пешеходов и, непосредственно, самих автомобилистов.

На улице Пароходной завершился капитальный ремонт автодороги. Рабочие не ограничились обновлением покрытия и обустройством нового пешеходного тротуара. Они организовали здесь отдельную полосу для совершения левого поворота, что поспособствовало увеличению пропускной способности и ликвидации пробок на данном участке дороги.

Первый заместитель главы округа Денис Лубяной сообщил, что аналогичные работы начались на пересечении улицы Октябрьской революции с Окским проспектом. Рабочие планируют увеличить ширину полосы для правых поворотов, чтобы избежать образования заторов на этом перекрестке.

Также дополнительную полосу обустроили от пересечения с улицей Октябрьской революции до улицы Заводской. За текущий год дорожные службы Городского округа Коломна привели в порядок уже около 30 км дорожного покрытия, охватив 4 региональных и 47 муниципальных участков.