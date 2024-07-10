В Коломне жители могут помочь в составлении путеводителя для однодневных путешествий

Туристы и жители, которые желают узнать больше о Коломне за один день смогут воспользоваться путеводителем «Выходные с Григоровичем».

Пока проект в разработке, его составляют в библиотеке имени писателя Дмитрия Григоровича используя разные источники, включая и опыт самих путешественников.

Бюджетные и доступные места для путешествий по Коломне соберут в одном путеводителе. Его особенность в том, что в перечень войдут места для посещения в один день. Жители округа и путешественники также смогут поделиться своим опытом, внести предложения и интересные идеи. Главное правило: все места можно посетить самостоятельно с небольшим бюджетом. Рассматриваются локации, доступные пешеходам, велосипедистам, либо достижимые на общественном транспорте.

Сама библиотека вносит интересные с исторической и географической точки зрения места, черпая информацию из книг фонда библиотеки Григоровича и интернета. Рассматриваются отзывы и рекомендации в комментариях к публикациям (https://vk.com/biblioozery?w=wall-212946728_1063).

«В 1865 году Григорович написал первый в России путеводитель по Эрмитажу, который долгое время считался лучшим гидом по главному музею царской России. Мы не претендуем на гениальность нашего писателя-земляка, но воспользовались его замечательной идеей — рассказать о местах, которые важно посетить ввиду их значимости в истории, культуре и географии России. Главное условие: все эти места находятся рядом с домом или чуть дальше от любимых Озер и их окрестностей», — отметили в библиотеке имени Григоровича.

Такой путеводитель станет полезным для тех, кто не отправился на море или в дальние путешествия, но не планирует провести свое лето без насыщенного и познавательного отдыха.