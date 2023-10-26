Они среди нас: психолог объяснила, почему маньяка-убийцу не распознать с первого взгляда

Милый старичок-сосед, улыбчивый коллега по работе, угрюмый дворник, школьный учитель — эти люди вполне могут оказаться маньяками-убийцами. Никто, например, долгое время не мог заподозрить в тихом, ничем не отличающимся от других мужчине Чикатило — одного из самых кровавых маньяков.

Психолог Полина Токарева рассказала, почему вычислить маньяка с первого взгляда невозможно.

Обожает котиков

По ее словам, в безобидном человеке распознать убийцу очень сложно, поэтому маньяков-убийц ловят годами.

«Но человек иногда выдает себя какими-то короткими фразами. Маньяки-убийцы — это, как правило, зажатые и закомплексованные люди с тяжелым детством. Они любят издеваться над животными. Бывает и наоборот — они могут обожать своих котиков, собачек, но при этом убивать людей», — рассказала Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Слушайте свое сердце

Для выявления маньяка-убийцы существует целая наука — криминалистика, продолжила психолог.

«И она развивается каждый год. Есть и криминальная психология, но и она несовершенна, потому что личность маньяка может расщепляться на несколько. Любящий отец может оказаться самым жесточайшим садистом, а педофил может никогда не проявлять агрессию к своим детям», — добавила Токарева.

Распознать маньяка сразу невозможно, но вас должно насторожить, если человек говорит странные, дикие вещи или его речь состоит из рваных, коротких предложений. А если вы просто чувствуете от человека угрозу — бегите, ведь интуиция никогда нас не обманывает, заключила эксперт.

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