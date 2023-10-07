В Коми открылись мост и автодорога после реконструкции

Как пишет ТАСС , местные ждали открытия несколько лет, начиная с 2015 года. Об этом также сообщил Владимир Уйба, который является главой республики.

Стало известно, что в Республике Коми наконец открылись новый мост и автодорога после реконструкции. Она была проведена в удаленном Троицко-Печорском районе. Мост, построенный благодаря поддержке Владимира Путина, позволил соединить удаленные населенные пункты.

Как выяснилось, люди мечтали об этом почти что десять лет – еще с 2015 года. И мечта, наконец, исполнилась. Что очень примечательно – в День рождения российского лидера Владимира Путина.

Владимир Уйба поздравил президента от себя лично, а также от имени жителей Коми. Он поблагодарил главу страны за все то, что было сделано не только для России, но и для Республики.