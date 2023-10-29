В Коми рванул нефтяной резервуар «Лукойла», есть пострадавший
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Инцидент произошел в Республике Коми на территории резервуара с нефтью на ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Как проинформировала в соцсетях глава республиканского Минприроды Екатерина Киселевич, в результате взрыва пострадал минимум один человек.
Сообщается, что на месте работают пожарные. Пострадавший экстренно госпитализирован.
«Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск произошел взрыв резервуара временного содержания нефти», — написала Киселевич в своем аккаунте.
Она добавила, месте выехали также сотрудники пожарной охраны. Причины взрыва на резервуаре с нефтью устанавливаются.
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