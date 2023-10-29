В Коми рванул нефтяной резервуар «Лукойла», есть пострадавший

Инцидент произошел в Республике Коми на территории резервуара с нефтью на ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Как проинформировала в соцсетях глава республиканского Минприроды Екатерина Киселевич, в результате взрыва пострадал минимум один человек.