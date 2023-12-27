В Комлесхозе Подмосковья подвели итоги проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах

С начала этого года в Московской области по обращениям граждан санитарно-оздоровительные мероприятия провели более чем на трех тысячах гектаров лесов, сообщили в областном Комлесхозе. Работы провели с целью защиты государственного лесного фонда.

«Одной из основных задач работников лесного хозяйства Подмосковья является защита лесов. Деревья стареют, подвергаются воздействию болезней и вредителей, неблагоприятных факторов различной природы. Такие неблагополучные насаждения необходимо вырубать, ограждая здоровый лес от их воздействия. А выявлять нездоровые деревья работникам лесного хозяйства помогают неравнодушные жители Московский области», — рассказал зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

По его словам, в объем работ вошли сплошная санитарная рубка, выборочная санитарная рубка, уборка неликвидной древесины. Кроме того, в регионе срубили более шести тысяч аварийных деревьев. Такая работа помогает улучшить

Санитарно-оздоровительные санитарное и лесопатологическое состояние лесных насаждений, уменьшить угрозы распространения вредных организмов и не только. В комитете добавили, что в регионе также провели лесопатологические обследования на площади более 8,3 тысячи гектаров. Это составляет 108% от плана на этот год.