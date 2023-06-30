В Комлесхозе Подмосковья предупредили о начале летней миграции лягушек и жаб

«Огромное количество взрослых земноводных и лягушат погибает под колесами не только автотранспорта, но также велосипедов и самокатов, разъезжающих по паркам и лесным дорожкам в сумеречное ночное время. Будьте внимательны! Вам под колеса и под ноги могут попасть очень полезные животные», — сказал председатель комитета Олег Баженов.