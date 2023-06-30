В Комлесхозе Подмосковья предупредили о начале летней миграции лягушек и жаб
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Травяные лягушки и серые жабы из мест нереста стали возвращаться в леса Подмосковья вместе с потомством, сообщили в областном Комлесхозе. В связи с этим жителей призвали быть внимательными, чтобы случайно не наступить на них.
«Огромное количество взрослых земноводных и лягушат погибает под колесами не только автотранспорта, но также велосипедов и самокатов, разъезжающих по паркам и лесным дорожкам в сумеречное ночное время. Будьте внимательны! Вам под колеса и под ноги могут попасть очень полезные животные», — сказал председатель комитета Олег Баженов.
Он уточнил, что лягушки и жабы способны уничтожать комаров, мух, слепней и оводов, а также могут оказать помощь в медицине. Так, например, вещества, которые выделяют лягушки, могут лечить сердечные и кожные заболевания, а также болезни органов дыхания.