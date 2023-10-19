В Комлесхозе Подмосковья рассказали, какие птицы прилетят зимовать в регион
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В ближайшее время на зимовку в Московскую область прилетят птицы из северных регионов. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.
По данным ведомства, первым в области появится серый сорокопут, он прилетит в ноябре. Зимует этот вид пернатых на лесных опушках и болотах. При этом птицы сторонятся людей, поэтому их трудно заметить. Следом за ними прилетит обыкновенная чечетка, а также зимняк (мохноногий канюк) из семейства ястребиных.
«Еще одна гостья, которая зимой поселится в наших лесах, длиннохвостая неясыть. Если повезет, ее встретить можно будет в Завидово, Мещере, Талдомском, Лотошинском, Наро-Фоминском, Волоколамском и Шатурском лесничествах», — добавили в комитете.