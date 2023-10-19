В Комлесхозе Подмосковья рассказали, какие птицы прилетят зимовать в регион

В ближайшее время на зимовку в Московскую область прилетят птицы из северных регионов. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

По данным ведомства, первым в области появится серый сорокопут, он прилетит в ноябре. Зимует этот вид пернатых на лесных опушках и болотах. При этом птицы сторонятся людей, поэтому их трудно заметить. Следом за ними прилетит обыкновенная чечетка, а также зимняк (мохноногий канюк) из семейства ястребиных.