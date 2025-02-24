В Комнате Боевой Славы в Дубне открыли стенд об СВО с реальными трофеями

Военно-поисковый отряд «Наукоград Дубна» создал в Комнате Боевой Славы новую экспозицию: ее посвятили спецоперации и нашим бойцам. Поисковиков лично поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров, который одним из первых изучил новый стенд.

Участники поискового отряда много лет посвятили созданию Комнаты Боевой Славы. Основные артефакты были связаны с ВОВ и ее героями, но недавно в коллекции появилась не менее важная экспозиция. Отряд получает с мест проведения спецоперации трофеи и боевые предметы, которые ранее задействовали в реальной обстановке на СВО.

Сейчас в тематической новой экспозиции представлены снаряды, коптер «Баба-яга», отечественные и западные образцы вооружения, а также экипировка российских военных, которую можно примерить.

Эта возможность особенно интересует школьников, для которых в Комнате проводят экскурсии.

Как напомнил Максим Тихомиров, на зов Родины откликнулись сотни неравнодушных граждан, среди которых немало жителей Дубны.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Все экспонаты переданы командиром военно-поискового отряда «Наукоград Дубна». Сейчас он находится в зоне СВО, но и оттуда продолжает вести важную просветительскую работу. Поблагодарил каждого участника отряда за их труд, за их неравнодушие», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Напомним, Комнате Боевой Славы в Дубне уже 10 лет. Здесь собралась крупная коллекция: от патронов и мин, до касок и настоящих пулеметов. Теперь поисковики будут пополнять экспозиции, посвященные и ВОВ, и СВО, создавая исторические аналогии и помогая молодому поколению узнать больше о представленных предметах.