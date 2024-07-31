В компании Adidas извинились за спорную рекламу архивных кроссовок

Американская супермодель Белла Хадид приняла участие в рекламной кампании обуви, впоследствии вызвавшей широкий общественный резонанс. Причиной скандала стали два фактора: с одной стороны, палестинские корни Хадид; с другой - в такой обуви выступали спортсмены в 1972 году на ОИ в Мюнхене, тогда 11 израильских участников Олимпиады были убиты палестинскими террористами.

Беллу Хадид пригласили сняться в рекламной кампании обуви Adidas. Как пишет РИА Новости, модель не знала о связи архивной коллекции кроссовок с трагичными событиями, произошедшими на Олимпийских играх в 1972 году. Речь идет о теракте, который совершила палестинская группировка «Черный сентябрь». Ее участники убили одиннадцать спортсменов сборной Израиля в Мюнхене.

На модель посыпались обвинения в антисемитизме даже несмотря на ее попытки оправдаться. По словам Беллы Хадид, она не знала, что рекламирует обувь, изначально разработанную для Игр в Германии. Генеральный директор Adidas тоже поспешил принести свои извинения. Он отметил, что сотрудники компании допустили серьезную оплошность.

Ранее в СФ предложили разработать требования к рекламе «списания долгов».