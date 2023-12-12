В компании Zara пожалели о своей рекламной кампании с манекенами без рук

Модный бренд Zara прокомментировал свою рекламную кампанию с изображением манекенов без частей тела и статуй, которые завернуты в белое. Рекламные фотографии вызвали гнев со стороны некоторых палестинских активистов – они призвали бойкотировать продукцию бренда.

В Zara заявили, что сожалеют об этом «недоразумении». Бренд сделал заявление в своих соцсетях во вторник, 12 декабря.

«К сожалению, некоторые покупатели сочли оскорбительными эти изображения, которые теперь удалены, и увидели в них нечто далекое от того, что было задумано при их создании. Zara сожалеет об этом недоразумении, и мы подтверждаем свое глубокое уважение ко всем», – говорится в публикации.

Фотографии, которые Zara опубликовала в социальных сетях, начали массово комментировать. Люди требовали бойкотировать товары бренда, а в соцсети X (бывшее название Twitter) появился хэштег #BoycottZara.

Такую реакцию вызвала новая коллекция одежды под название Atelier. На одной из фотографий модель позирует с манекеном, накрытым белой тканью, на другой – бюст лежал на полу, а на третьей – был изображен манекен без рук.

Активистам напомнили эти фотографии снимки тел в белых саванах, которые были сделаны в секторе Газа после обострения палестино-израильского конфликта. После обрушившегося на компанию хейта Zara удалила фото.