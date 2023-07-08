В конгрессе США не поддерживают решение Вашингтона о передаче кассетных бомб Украине

Как сообщает «Газета.ру» , конгрессвумен выступила с заявлением о том, что запасы подобного вида вооружения подлежат ликвидации, а не доставке Киеву.

Бетти МакКоллум, являясь членом палаты представителей США от Демократической партии, опубликовала на своем официальном сайте сообщение. В нем говорится о том, что кассетные боеприпасы Вашингтон ни в коем случае не должен передавать Украине. Вместо этого их необходимо уничтожить.

Причина всему – не только смерть и страдания, которые несет данный вид оружия. А еще и то, что эти кассетные боеприпасы уже считаются устаревшими. Все это подрывает авторитет США и не соответствует той позиции, которую занимают союзники Вашингтона по НАТО.

Таким образом МакКоллум выразила абсолютное неприятие подобных действий.