В конгрессе США призвали отправить Байдена за решетку за взяточничество

Главе Белого дома Джо Байдена необходимо как можно скорее объявить импичмент и возбудить в отношении него уголовное производство. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса, представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин.

Политик таким образом прокомментировала расследование конгресса в отношении президента США государства в связи с предполагаемым получением Джо Байдена взятки.

«Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. Во-вторых, против него следует провести расследование… и я полагаю, что ему следует отбыть срок за решеткой», - заявила Грин американскому изданию Daily Caller.

Грит пояснила, что ранее ознакомилась с документом ФБР. Там содержатся сведения о взятке, которую нынешний глава Белого дома США получил, когда был вице-президентом в правительстве Барака Обамы.