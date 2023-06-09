В конгрессе США призвали отправить Байдена за решетку за взяточничество
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Главе Белого дома Джо Байдена необходимо как можно скорее объявить импичмент и возбудить в отношении него уголовное производство. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса, представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин.
Политик таким образом прокомментировала расследование конгресса в отношении президента США государства в связи с предполагаемым получением Джо Байдена взятки.
«Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. Во-вторых, против него следует провести расследование… и я полагаю, что ему следует отбыть срок за решеткой», - заявила Грин американскому изданию Daily Caller.
Грит пояснила, что ранее ознакомилась с документом ФБР. Там содержатся сведения о взятке, которую нынешний глава Белого дома США получил, когда был вице-президентом в правительстве Барака Обамы.
«Это невероятно… он получил взятку от иностранного лица в другой стране, которое заплатило миллионы долларов», - добавила конгрессвумен.