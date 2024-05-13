В корпусе Халатникова Черноголовской школы началась подготовка к ремонтным работам

Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов проинформировал, как будут проходить ремонтные работы в старшем блоке в здании средней общеобразовательной школы в корпусе Халатников.

Непосредственно ремонт начнется в ближайшее время после завершения экзаменов. В настоящее время бригада рабочих выполняет подготовительные работы: из помещений выносят мебель, освобождают спортивный и актовый зал.

В здании намерены выполнить следующие работы: ремонт санузлов, кровли, входного фойе, системы вентиляции. Рабочие построят современный кулинарный класс, в котором установят варочные панели, духовки, проектор и раковины. В спортзале положат спортивный паркет со специальной амортизирующей подложкой.

Всю классную мебель заменят на новую. Для спортзала приобретут современный инвентарь. Для актового зала купят новое мультимедийное оборудование. В зале также произведут монтаж новой «одежды сцены», звук и свет порадуют своим качеством. Также будет приобретено новое оборудование для пищеблока.

Масштабные работы намерены завершить к ноябрю 2024 года.

Учебный процесс у учащихся традиционно начнется с 1 сентября, но в стенах корпуса Дубовицкого. Администрация округа и педагогический состав уделили большое внимание вопросам комфортного размещения около 400 учащихся в корпусе Дубовицкого. Было приятно решение о введении второй смены для учащихся 6 и 7 классов на период, пока в корпусе Халатников не будут выполнены все строительные работы.

«Понимаю обеспокоенность многих родителей, т.к. сейчас практически каждый ребенок помимо школы ходит в различные кружки и секции. Мы уже прорабатываем этот вопрос со всеми нашими учреждениями для корректировки расписания дополнительных занятий. В сложившейся ситуации для сохранения непрерывного учебного процесса без второй смены нам, к сожалению, не обойтись», — отметил Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Данная мера является вынужденной. Роман Хожаинов обратился с просьбой к родителям и школьникам с пониманием отнестись к подобным нововведениям.

Ремонт проходит при поддержке АНО «Центр городского развития». Оснащение спортивного зала будет осуществлено в рамках федеральной программы поддержки наукоградов.