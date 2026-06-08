В Костроме массово отключают газ и причина касается практически каждого дома

В Костроме продолжаются проверки газового оборудования перед отопительным сезоном. Из-за выявленных нарушений подача газа временно прекращена в 37 многоквартирных домах. Об этом пишет КП в Костроме.

В Костроме усилили контроль за газовым оборудованием

В преддверии нового отопительного сезона в Костроме активизированы проверки газового оборудования в жилом фонде. Специалисты обследуют состояние плит, котлов и вентиляционных систем, уделяя особое внимание соблюдению требований безопасности.

Главная задача профилактических мероприятий — предотвратить возможные аварийные ситуации и снизить риски для жизни и здоровья жителей.

Газ отключили в десятках домов

По итогам проведенных проверок в городе временно прекращена подача газа в 37 жилых домов. Основанием для таких мер стали выявленные нарушения, среди которых отсутствие необходимой тяги в дымоходах и недостаточный приток воздуха в помещения.

После устранения всех замечаний жильцы смогут обратиться за повторной проверкой. По результатам диагностики газоснабжение будет восстановлено.

Для владельцев газового оборудования действуют новые правила

В газораспределительной компании напомнили, что с 1 марта вступили в силу обновленные требования к эксплуатации бытового газового оборудования. Теперь срок службы газовых плит не может продлеваться с помощью диагностики, а сами устройства должны быть оснащены системой газ-контроля.

Кроме того, отказ от обязательного технического обслуживания может привести к отключению газа и наложению значительных штрафов. В отдельных случаях, если нарушение станет причиной аварии, законодательство предусматривает и уголовную ответственность.

Когда газ могут перекрыть

Основанием для прекращения подачи газа также могут стать неоднократный отказ предоставить доступ специалистам для проверки оборудования или истечение срока эксплуатации гибкой подводки. Специалисты призывают жителей своевременно проводить обслуживание техники и устранять выявленные недостатки, чтобы избежать ограничений в газоснабжении.