В Костромской области 12-летнюю девочку избили и заставили извиняться на коленях

В Нерехте Костромской области зафиксирован вопиющий случай жестокости среди несовершеннолетних. По имеющейся информации, группа из одиннадцати подростков совершила нападение на свою 12-летнюю сверстницу.

Как сообщают источники, инцидент сопровождался не только физическим насилием, но и моральным унижением жертвы — девочку принудили встать на колени для публичных извинений. Весь процесс противоправных действий был заснят одним из нападавших на камеру мобильного телефона, а впоследствии видеоматериал был размещен в интернете.

После случившегося мать пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы с официальным заявлением. В настоящее время сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних проводятся необходимые опросы всех причастных к инциденту лиц. Для фиксации телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Надзорное ведомство региона также инициировало собственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

