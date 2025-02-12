В Котельниках 101-летней жительнице вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне»

«От всей души желаю Галине Васильевне и ее семье благополучия, крепкого здоровья, тепла и бодрости духа!» — поздравил труженицу тыла глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

Памятная медаль учреждена 2 сентября 2024 года. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Медаль посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Галина Васильевна Титова — долгожительница Котельников. 8 мая женщине исполнится 102 года. Она прошла трудный жизненный путь. Во время Великой Отечественной войны Галина Васильевна трудилась в детском санатории, расположенном в Ананьеве. Ее и воспитанников учреждения эвакуировали в Мордовию.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

Труженица тыла посвятила большую часть своей жизни воспитанию молодого поколения. В 1944 году она переехала в город Котельники, поселившись в микрорайоне Силикат. Женщина работала в детском саду, где занималась воспитанием малышей.