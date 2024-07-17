В Котельниках до середины сентября построят новые насосные станции в ЖК «Белые Росы»

Новую современную систему канализации блочно-модульного типа и ливневую насосную станцию построят в жилищном комплексе «Белые Росы». Старое оборудование и систему полностью заменят, так как оно уже не соответствует требуемым мощностям и не обладает резервуаром нужного объема.

Новая современная канализационная система позволит собирать отходы жизнедеятельности и сточные воды от четырех многоквартирных домов и одного детсада. Необходимый объем составляет 600 м3/сут. В настоящее время в ЖК установили приемный резервуар. Также планируется монтаж второго стеклопластикого резервуара с насосным оборудованием. Новую канализацию оснастят станцией автоматического управления и наземным павильоном.

Отметим, работы проводятся в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Строительство завершат 15 сентября этого года.