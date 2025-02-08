В Котельниках на семинаре-совещании обсудили систему воспитания в современной школе

В городском округе Котельники состоялся зональный семинар-совещание, посвященный теме: «Система воспитания в современной школе: вызовы и приоритеты 2025-2030 гг».

Мероприятие прошло на базе школы № 2 в микрорайоне Парковый. На семинаре для муниципалитетов зоны «восток» выступили представители правительства и образовательной сферы, участник специальной военной операции и программы "Время героев", профильные эксперты. Разнопрофильный взгляд на проблему позволил детально разобраться в особенностях воспитания современных школьников.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Котельники ]

С приветственным словом обратились заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, депутат ГД Роман Терюшков и глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Тема воспитания подрастающего поколения касается каждого, поэтому ей уделяют одно из приоритетных вниманий. Семинар-совещание стал площадкой для обмена опытом и знаниями, для дискуссий и поиска наиболее эффективных способов воспитания.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Котельники ]

В частности, участники внесли предложения по приоритетным направлениям развития воспитания, озвучили ряд инициатив, рассказали о профилактике деструктивных проявлений обучающихся и о правилах организации безопасной среды в учебных заведениях. Были затронуты многие другие, не менее актуальные вопросы, — работа над поправками в закон об образовании и новые подходы к работе с родителями.

«Благодарю всех, кто приехал сегодня в наш город и принял участие!» — сказал глава муниципалитета Михаил Соболев.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Котельники ]

Совместная работа в данном направлении будет продолжена. Общая задача специалистов из разных областей — создать для юных россиян такую среду, которая будет комфортной и безопасной.

На мероприятии также присутствовали руководитель главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев, заместитель руководителя Учебного центра ФГБУ «Росдетцентр» Анна Сергутина, региональный координатор проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята», член Общественной палаты Московской области Святослав Громов, заместитель руководителя Департамента по организации взаимодействия с федеральными органами власти «Движения Первых» Валерия Шалимова, Член Совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребенка Анастасия Ковалева, капитан Росгвардии, участник спецоперации и участник программы «Время Героев» Курбан Магомедов. Зональный семинар посетили представители многих муниципалитетов.