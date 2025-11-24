В Котельниках открыли передвижную экспозицию портретов участников СВО

В дошкольном отделении МБОУ КСОШ № 3 городского округа Котельники открылась передвижная выставка портретов погибших участников СВО. Экспозиция под названием «Уголь земли Русской» включает восемь графических работ, созданных художницей Ольгой Коционовой.

Инициатором проведения выставки выступила руководитель штаба КСВО, член Общественной палаты Валентина Зюзь. Идея создания подобной экспозиции возникла в феврале 2023 года во время проведения Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в музее Победы.

Художница использовала уголь как символический материал, связывающий память о героях с промышленным наследием Донбасса. По словам автора работ, уголь олицетворяет фундамент будущего и неразрывную связь с историческими территориями России.

Выставка будет демонстрироваться в образовательных учреждениях городского округа. Цель проекта — познакомить молодое поколение с историями земляков, погибших в ходе специальной военной операции.